Россия шагает в темноту. Почему ракетный террор ничего не изменит

В России эпохи Путина мало что осталось от цивилизованного мира. Каждый ракетный запуск по Украине еще больше толкает агрессора в пропасть, из которой не выбраться будущим поколениям россиян. Подробнее – в колонке главного редактора РБК-Украина Ростислава Шаправского.

Россия усиливает ракетный террор Украины. Уже второй месяц Москва массированно обстреливает мирные города, пытаясь оставить украинцев без света, газа, тепла и воды. Прокручивая заезженную пластинку о славянских народах, "единой купели" и общей истории, РФ тут же запускает ракетный залп, силой толкая в "братские" объятия. Извращенная любовь садиста, понятная ему одному.

Конечная цель откровенно варварских атак – склонить Украину к переговорам, взять паузу для передышки и снова атаковать со свежими силами. А в идеальном для Кремля сценарии сделать это руками украинцев – заставить их выйти из холодных домов на улицы и требовать от власти искать компромисс с Россией. И, дескать, та "добродушно" вернет им коммунальные блага, к которым, к слову, имеют доступ далеко не все россияне.

Россия же и не скрывает своих истинных намерений. Спикер Путина Дмитрий Песков открытым текстом сказал, что отсутствие тепла и света в регионах Украины – это прямое следствие отказа правительства в Киеве от переговоров. Методы уровня игиловских боевиков ничуть не смущают российских военных, которые, впрочем, давно ничем от них не отличаются.

В Кремле, запуская по Украине ракеты, решают еще одну задачу-минимум. Кадры с руинами и пожарами недалеко от центра Киева, кажется, вдохновляют российскую публику. А путинские пропагандисты только и рады закинуть порцию победоносных новостей обывателю, ожидающему расправы над мифическими "бандеровцами", "нацистами" и всякими непокорными "укропами".

И в конце концов не стоит сбрасывать со счетов банальную месть за отказ 9 месяцев назад принять оккупантов с цветами.

А так сугубо военных смыслов в обстрелах энергетической инфраструктуры нет. В Офисе президента Зеленского единственной причиной происходящего называют "психологическую ненависть на зверином уровне". И, кажется, ракетные атаки – это последний инструмент в арсенале россиян, способный доставить Украине неудобства и нанести ей еще больший ущерб.

Получив отпор от ВСУ на поле боя и отступив с ранее захваченных территорий, агрессор потерял инициативу в этой войне. Нравится кому-то или нет, но это начало агонии путинской России. И приближающаяся зима, по большой счету, лучший шанс добиться пусть не стартовых задач по состоянию на 24 февраля, но хоть каких-то побед, которые можно будет скормить жаждущим украинской крови россиянам.

Могут быть и другие мотивы, возникшие в больной голове захватчиков. Но, как бы там ни было, суть ракетных атак по тыловым городам, обстрелов из РСЗО или С-300 по прифронтовым регионам одна и та же – это терроризм. И даже крайне дипломатичной Европе уже сложно не называть вещи своими именами. Вчера Европейский парламент принял резолюцию, которой признал Россию страной-спонсором терроризма. И та, соответствуя статусу, тут же нанесла удары по Украине, выпустив более 70 ракет. Это стало третьим крупнейшим обстрелом за последние полтора месяца и с начала вторжения в целом.

Для РФ юридических последствий резолюция не имеет. Но все же это лучше, чем разговоры, что рано или поздно нужно решать, как сохранить лицо Путину и не допустить унижения России. Унизить больше, чем это делает сама Россия и ее народ, молчаливо глотающий порция за порцией кремлевскую ложь, пожалуй, уже крайне сложно.

Куда более эффективным станет решение о признании РФ спонсором терроризма со стороны США, что нанесет реальный удар по ее экономике и финансовой системе. Но Вашингтон пока медлит, понимая всю мощь последствий такого шага. В ЕС тем временем, признавая РФ спонсором терроризма, не могут прийти к единому мнению насчет ограничения цены российской нефти. Кому-то и 65 долларов за баррель кажется слишком жестким, что на самом деле просто смешно и едва ли подпадает под понятие санкций.

С оглядкой на возможные последствия для экономик страны Евросоюза мечутся между наказанием агрессора за военные преступления и риском еще большей инфляции в своих странах. Война и санкции так или иначе задели кошельки рядовых европейцев и американцев. Их жалобы на невероятно подскочившую стоимость жизни, как, к примеру, рост бензина на несколько процентов, с моральной точки зрения едва ли понятны и уместны для украинцев. Но, кажется, это реальность, которую нам нужно научиться принимать и деликатно к этому относиться. Помня и о поставках оружия, и о финансовых вливаниях в украинских бюджет.

Пока же каждый запуск ракеты, каждая смерть невинных украинцев от российского оружия отдаляют переговоры с Москвой как опцию, а разговоры о такой возможности звучат не лучше предложений о капитуляции. Тем не менее на Западе не устают повторять, что любая война заканчивается за столом переговоров. И Украина, конечно, не отбрасывает такую возможность. Но путь к ним для политиков и дипломатов лежит через поле боя, на котором задает тон украинская армия.

Нашим партнерам как в Европе, так и за океаном самое время перестать бояться Путина и принять возможность военной победы Украины. И тогда уже самой России придется думать, как сохранить лицо и окончательно не стать изгоем цивилизованного мира.

Запад пока еще только приходит к выводам, которые в Украине давно очевидны. Как и то, почему в эти дни в домах нет света и тепла. Скрипя зубами, возмущаясь и временами ругаясь в соцсетях из-за нарушения графиков отключения электроэнергии, мы знаем, кого реально нужно в этом винить.

Путин и его генералы, отдавая приказы о ракетных атаках, лишь наполняют украинцев злостью к РФ и еще большей жаждой к победе. Вместо растерянности и испуга от обстрелов украинцы полны решимости и четко указывают россиянам, по какому маршруту им идти за русским кораблем, снабжая это все едкими шутками и подбадривая друг друга.

Пытаясь ослабить и унизить, в реальности же враг не оставляет нам другого выбора кроме как набраться сил, терпения и быть готовым к темным временам. Украина их переживет, станет сильнее и, хочется верить, – сможет укрепить нацию, а Россия останется в темноте на поколения.