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Россия бросила на фронт новую армию, - британская разведка

Фото: новая российская армия брошена на фронт у Кременной (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Россия в середине сентября, скорее всего, впервые задействовала части своей новой 25-й общевойсковой армии. Формирование начало движение в Украину с конца августа 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, подразделения двух маневренных компонентов армии, 67-й мотострелковой дивизии и 164-й отдельной мотострелковой бригады, ведут боевые действия на участке фронта к западу от Северодонецка и Кременной, вдоль границы между Донецкой и Луганской областей.

По данным британской разведки, с начала вторжения Россия лишь изредка сохраняла незадействованную группировку размером с армию, которая потенциально могла бы составить основу для нового крупного наступательного удара.

"Учитывая, что 25-ая армия развертывается по частям для усиления чрезмерно растянутой линии, новое согласованное российское наступление в ближайшие недели маловероятно", - отмечают в Минобороны Британии.

Попытки наступления на востоке

Напомним, российская армия пытается наступать на востоке, в то время как ВСУ ведут наступление на юге.

Как сообщало РБК-Украина, наступление российских войск на линии Лиман-Купянск фактически остановилось, а их планы провалились. За месяц россиянам не удалось захватить ни одного населенного пункта на линии от Лимана до Купянска, противник продвигался максимум на 1-2 км, и это далеко не везде.

По словам украинских военных, россияне пытались сформировать ударный кулак, но им не хватает техники.

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