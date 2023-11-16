Россия и Северная Корея продолжают расширять сотрудничество: подписали новое соглашение

Россия и Северная Корея после двусторонних переговоров по экономике, науке и технологиям подписали протокол о расширении сотрудничества в различных сферах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

Соглашение было подписано после того, как две страны провели десятое заседание Комитета по сотрудничеству в области торговли, экономики, науки и технологий в среду, 15 ноября, в Пхеньяне.

Встреча состоялась в продолжении саммита между северокорейским лидером Ким Чен Ином и российским диктатором Владимиром Путиным в сентябре. Российская правительственная делегация во главе с министром природных ресурсов Александром Козловым прибыла в Пхеньян 14 ноября для участия в заседании.

Стороны обсудили шаги по "оживлению и расширению многогранного двустороннего обмена и сотрудничества в разных областях, включая торговлю, экономику, науку и технику".

Совместный комитет КНДР и России, консультативный орган по вопросам экономического сотрудничества на уровне министров, провел девять раундов заседаний в период с 1996 по 2019 год.

Южнокорейское министерство объединения ранее заявляло, что на ноябрьском заседании комитет, вероятно, обсудит разные вопросы, начиная от продовольственной помощи, экономического и логистического сотрудничества и заканчивая отправкой северокорейских рабочих в Россию.

Центральное телеграфное агентство КНДР особо сообщило, что министры спорта Северной Кореи и России провели переговоры в Пхеньяне и подписали соглашение о расширении обменов и сотрудничества в спортивной сфере на 2024-2026 годы.

Сотрудничество КНДР и России

Северная Корея отправила в Россию более 1 миллиона артиллерийских снарядов. Снабжение началось еще в августе текущего года.

КНДР осуществила около 10 поставок оружия в Россию, которых может хватить примерно на два месяца обстрела.

После недавнего визита Ким Чен Инна в Россию Белый дом заявил о том, что режим диктатора предоставил оккупантам 1000 контейнеров с военной техникой и боеприпасами.

Отметим, что, по словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, КНДР не сможет постоянно поставлять Россию в войне против нашей страны, и объяснил почему.