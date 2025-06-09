Россия хочет зерновую биржу в БРИКС, но Китай и Индия "не в восторге" , - разведка

Россия хочет создать в рамках БРИКС альтернативную аграрную платформу, чтобы обойти санкции Запада. Но такую идею, в частности, не поддерживают Китай и Индия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины в Facebook .

Как отметили в СВР, формальные консультации о зерновой бирже в рамках БРИКС Россия хочет начать во время петербургского экономического форума, который пройдет 18-21 июня.

"Кремль продвигает проект как инструмент усиления позиций на глобальном аграрном рынке и обход западных санкций", - объяснили в разведке.

Таким образом РФ хочет усилить влияние на страны Глобального Юга. Новая биржа должна стать шагом к более широкой товарной платформе для нефти, металлов и газа.

Власти РФ предлагают, чтобы в рамках новой площадки формировалась "независимая" цену на зерно в рамках БРИКС, а также минимизировать влияние западных трейдеров и доллара. Также Россия предлагает перейти на расчеты в национальных валютах.

"Однако инициатива вряд ли получит реальную поддержку. Китай, Иран, Беларусь и Индия пока воздерживаются от активного участия из-за рисков вторичных санкций и угрозы потерять доступ к рынкам. Без их экономического привлечения проект останется декларативным", - подчеркнули в разведке.