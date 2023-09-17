Россия хочет завозить на оккупированный Донбасс строителей из КНДР, - ЦНС

Россия планирует завозить северокорейских строителей на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Такое "сотрудничество" обсуждали на встрече российского диктатора Владимира Путина с главой КНДР Ким Чен Ыном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Во время встречи двух диктаторов было договорено об открытии "дипломатических представительств" КНДР в оккупированных Донецке и Луганске. По данным ЦНС, задачей этих учреждений будет содействие ввозу на оккупированные территории рабочих из КНДР и их привлечение к строительным работам.

"Такие действия Кремля свидетельствуют об отсутствии достаточного количества рабочих с территории самой РФ или трудовых мигрантов из Центральной Азии, которых они могли бы привлечь на ВОТ как для строительства инженерно-фортификационной инфраструктуры для российских оккупационных войск, так и для строительства в интересах оккупационных администраций", - объяснили в ЦНС.

В Центре также отметили, что весной и летом этого года были зафиксированы попытки оккупантов вербовать трудовых мигрантов в российскую армию. Поэтому в ЦНС не исключают, что рабочие отряды северокорейцев также будут применяться в интересах поддержки оккупационной армии.

Визит Ким Чен Ына в Россию

На этой неделе северокорейский диктатор Ким Чен Ын на собственном бронепоезде прибыл в Россию, где 13 сентября встретился с Путиным. Как писали СМИ, на встрече Ким Чен Ын пригласил Путина в Северную Корею, а глава Кремля якобы дал согласие.

Как ожидали в украинской и западной разведках, на встрече двух диктаторов планировалось обсуждение поставок снарядов из КНДР в Россию для их использования в войне с Украиной.

Подробнее о поставках оружия из КНДР в Россию читайте в материале РБК-Украина "Зачем России снаряды КНДР и решится ли Ким Чен Ин их передать: мнение экспертов".

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