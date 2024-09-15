Россия хочет завершить войну в Украине до 2026 года, - Буданов

Россия хотела бы завершить войну до 2026 года своей победой. Поскольку с лета 2025 года у нее начнутся серьезные проблемы в экономике и возникнет необходимость мобилизации.
Об этом заявил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов, пишет РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"2025-й год для них, рубеж 25-го - начало 26-го - он для них ключевой. Они и хотят все это закончить, потому что по их собственным подсчетам, РФ, если они не выходят из этой войны условными победителями, они на далекое, скажем так, будущее, которое можно просчитать - это горизонт от 30-ти лет, - выпадают вообще из возможности видеть в России сверхдержаву, к чему они стремятся", - сказал он.
По его данным, Россия прогнозирует, что "все проблемы у них начнутся летом 25-го года", поскольку объединятся как финансово-экономический фактор, так и социально-политический.
"Но это еще далеко не пик. Они прогнозируют, что примерно в период лета 25-го года негативное влияние на экономику начнет быть очень ощутимым для их страны. С этим, кстати, связано множество процессов, которые они пытаются сейчас ускорить в своем государстве, чтобы максимально выйти в этот период так, как бы им хотелось бы завершить своей победой, к сожалению", - добавил Буданов.
К тому же, как отметил глава ГУР, в России все острее звучит вопрос недобора в армию.
"В этот период (летом 2025 года, - ред) они столкнутся с дилеммой - либо объявлять мобилизацию, либо каким-то образом нужно немного уменьшать интенсивность боевых действий, что для них может быть, в конце концов, критическим", - констатировал Буданов.
В конце 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что никто, даже командиры, не знает ответа, закончится ли война России против Украины в 2024 году.
В июле 2024 года Зеленский говорил, что горячая стадия войны в Украине может закончиться уже в этом году.
А в конце августа президент не исключил, что война Украины с Россией закончится диалогом, но Киеву нужно иметь сильные позиции.
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