Воображаемая конфронтация РФ с Западом

В пятницу, 31 мая, министр обороны России Андрей Белоусов выступая на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Алматы (Казахстан) заявил, что напряженная ситуация в Восточной Европе и предполагаемое наращивание военной помощи НАТО угрожают безопасности членов ОДКБ. Кроме того, страны Североатлантического альянса стремятся укрепить свои позиции на Кавказе, получить доступ к ресурсам Каспийского моря и прямой выход в Центральную Азию.

Белоусов предупредил, что Запад развязал информационную войну и санкции против членов ОДКБ, чтобы подорвать организацию. Особенно, Россию беспокоят предполагаемые планы США и НАТО по вовлечению Армении в сферу интересов Запада.

События в Армении и подмосковье подорвали единство в ОДКБ

Аналитики Института изучения войны отмечают, что Армения фактически прекратила участие в ОДКБ после того, как Россия не смогла предотвратить потерю Арменией Нагорного Карабаха. Поэтому страна остается членом ОДКБ только номинально.



Эксперты считают, что Кремль обеспокоен тем, что ухудшение отношений с Арменией может побудить других членов ОДКБ усомниться в полезности своего членства в организации. К тому же, недавняя напряженность в российско-таджикских отношениях после теракта в "Крокус Сити Холл" в марте 2024 года и опасения Центральной Азии по поводу последствий вторичных санкций, могут побудить Москву активизировать усилия по убеждению членов ОДКБ в том, что организация и их участие в других многосторонних организациях под руководством России стоит того.

Пойдут ли Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан против Запада?

Аналитики пришли к выводу, что Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан вряд ли согласятся на воображаемую Кремлем геополитическую конфронтацию с Западом. Чтобы добиться согласия, Кремлю придется предложить более конкретные обещания по сохранению ОДБК как жизнеспособной организации коллективной безопасности.

Так, на встрече с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо, 31 мая, Андрей Белоусов заявил, что ситуация в Афганистане и угроза терроризма остаются основными источниками нестабильности в Центральной Азии.

В настоящее время Россия рассматривает возможность исключения Талибана из списка запрещенных организаций и, вероятно, усилит сотрудничество с Талибаном в борьбе с афганским подразделением Исламского Государства ИГ-Хорасан (ИГ-Х), которое осуществило нападение на "Крокус Сити Холл".

Сообщается, что ИГИЛ вербовало граждан Таджикистана для теракта в подмосковном концертном зале, и Таджикистан, вероятно, рассматривает многосторонние контртеррористические операции как способ восстановить напряженные отношения с Россией, а также бороться с транснациональными террористическими угрозами, исходящими из Афганистана.

Другие государства Центральной Азии, в том числе члены ОДКБ Кыргызстан и Казахстан, вероятно, рассматривают предложения России о сотрудничестве в борьбе с терроризмом как привлекательные преимущества продолжения отношений с Россией в сфере безопасности.