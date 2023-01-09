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Россия хочет "продать" авиационный ремонтный завод в оккупированной Евпатории

Фото: Россия хочет "продать" авиационный ремонтный завод в оккупированной Евпатории (blackseanews.net)
Автор: Елизавета Драбкина

Российская оккупационная администрация выставила на продажу 100% акций украинского государственного предприятия "Евпаторийский авиационный ремонтный завод".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укроборонпром".

Отмечается, что завод входит в состав "Укроборонпрома" и находится на временно оккупированной территории с 2014 года. Так, это уже третья попытка россиян продать то, что им не принадлежит.

"Укроборонпром" отмечает, что действия оккупационных властей - это очередное проявление агрессии против территориальной целостности и суверенитета Украины, а результаты так называемого аукциона будут считаться недействительными.

После освобождения Крыма Украина обязательно возобновит контроль над деятельностью Государственного предприятия "Евпаторийский авиационный ремонтный завод".

По состоянию на май "Укроборонпром" сообщал, что пять предприятий находились под контролем российских оккупантов.

Между тем, в разведке рассказали, что россияне держат несколько носителей ядерных боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования в Крыму.

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ЕвпаторияУкроборонпромКрим