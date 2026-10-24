Россия хочет принудить Украину к нейтральному статусу через трехсторонние переговоры, - политолог

Возобновление переговорного процесса является положительной тенденцией, однако говорить о завершении войны пока точно рано. Истинная цель России состоит не в прекращении огня, а в получении новых уступок от Украины.

"Символический подарок" для Трампа и расчет Кремля

Эксперт отметил, что заявления Дональда Трампа следует воспринимать с учетом его стиля - он склонен выдавать желаемое за действительное.

В то же время, Россия сейчас подстраивается под Трампа и посылает ему положительные сигналы.

"Я считаю, что это согласие (от РФ, - ред.) на возобновление переговоров в трехстороннем формате - это очередной символический подарок Путина Трампу перед 3 ноября. Подарок символический Трампу сделали, мол, усилия Трампа в преодолении войны работают и Путин готов договариваться с Трампом", - подчеркнул Фесенко.

Политолог обратил внимание на время проведения встречи - в 10-х числах ноября. Это произойдет уже после выборов в Конгресс США (3 ноября), но до саммита АТЭС, где возможна трехсторонняя встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина.

Чего на самом деле хочет Россия на переговорах

По словам Фесенко, согласие на переговоры не означает согласия на прекращение войны или договоренности о прекращении огня. Главный вопрос для РФ, как следует из заявлений помощника президента РФ Юрия Ушакова, - это послевоенное устройство безопасности и место Украины и России в нем.

"Расшифруем. Я думаю, что позиция России - они будут нас принуждать к официальному признанию нейтрального статуса, чтобы мы согласились на нейтральный статус Украины, чтобы на это согласились американцы. К сожалению, Трамп может согласиться, а вот для Европы это другая тема. Тем более, они хотят, чтобы на уровне НАТО зафиксировали отказ от перспективы членства Украины в Альянсе", - заявил Фесенко.

Новый рычаг давления на Киев

Фесенко подытожил, что ожидать кардинального изменения ситуации в ближайшее время нет оснований.

"Возобновление переговорной площадки пока это не путь к миру, а скорее будет еще одна площадка давления на нас. Есть давление военное - через удары по Украине, давление через американцев, и будет давление через переговоры на этой площадке. Они пока технические, других переговоров и не будет", - констатировал Фесенко.