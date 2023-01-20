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Россия готовится к скрытой мобилизации в оккупированном Крыму: в Генштабе ВСУ рассказали детали

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Пятница 20 января 2023 07:37
Россия готовится к скрытой мобилизации в оккупированном Крыму: в Генштабе ВСУ рассказали детали Фото: РФ готовится к скрытой мобилизации в оккупированном Крыму (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Россия готовится к проведению скрытой мобилизации на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В Севастополе вызовы в военкоматы начали поступать мужчинам призывного возраста, которые имеют бронь.

В Генштабе ВСУ указали, что говорится об IT-специалистах, финансовых работниках и других специалистах.

Напомним, в России военкоматы открыли "охоту" на жителей Москвы. Меры сопровождаются нравственным давлением и устрашением населения.

Кстати, по данным украинской разведки, Путин хочет создать двухмиллионную армию, поэтому во время новой волны мобилизации попытаются призвать 500 тысяч россиян.

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