Россия готовится к скрытой мобилизации в оккупированном Крыму: в Генштабе ВСУ рассказали детали

Россия готовится к проведению скрытой мобилизации на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины .

В Генштабе ВСУ указали, что говорится об IT-специалистах, финансовых работниках и других специалистах.

В Севастополе вызовы в военкоматы начали поступать мужчинам призывного возраста, которые имеют бронь.

Напомним, в России военкоматы открыли "охоту" на жителей Москвы. Меры сопровождаются нравственным давлением и устрашением населения.

Кстати, по данным украинской разведки, Путин хочет создать двухмиллионную армию, поэтому во время новой волны мобилизации попытаются призвать 500 тысяч россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.