Разработкой спутниковой сети InnoSat занимается компания "Геоскан" из Санкт-Петербурга, сообщил Скибицкий. К 2036 году Россия планирует развернуть в космосе 240 спутников этой сети. Также к 2035 году в планах вывести на орбиту 924 спутника "Рассвета".

По словам Скибицкого, развертывание российских низкоорбитальных спутниковых сетей представляет глобальную угрозу. При полноценном развертывании сети Россия может оснащать различные виды вооружения приемниками и использовать их по всему миру.

"Это позволило Москве применять морские дроны или БПЛА в регионах далеко за пределами Черного моря - в Европе, Африке, на Ближнем или Дальнем Востоке", - подчеркнул Вадим Скибицкий.