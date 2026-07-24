Россия готовит на осень значительную волну мобилизации, - Зеленский

По словам главы государства, украинская сторона располагает четкой информацией о том, что Кремль планирует провести дополнительный набор военнослужащих уже в ближайшие месяцы.

"У нас есть четкая информация от разведки, что в России готовят на осень новую волну мобилизации, достаточно масштабную", - заявил Зеленский.

Потери растут

Президент отметил, что сейчас российская армия несет на фронте более серьезные потери, чем успевает восполнять за счет новых военнослужащих. Несмотря на это, по его словам, Владимир Путин не намерен сокращать интенсивность войны.

Зеленский подчеркнул, что российское руководство, наоборот, рассчитывает увеличить количество атак и расширить масштабы боевых действий.

"Сейчас россияне теряют на фронте больше своих военных, чем набирают, а Путин еще собирается увеличивать атаки и расширять эту войну. Ему нужны еще россияне для участия в штурмах", - сказал президент.

Как Украина намерена реагировать

По словам Зеленского, Украина должна действовать на опережение и использовать все доступные инструменты, чтобы сорвать планы Кремля.

Глава государства подчеркнул, что речь идет не только об усилении обороны на линии фронта, но и о дальнейшем давлении на Россию с помощью дальнобойных санкций, ударов по военным объектам, дипломатической работы и международной поддержки.

"Мы должны превентивно защищаться от этого на всех уровнях: на фронте, с помощью наших дальнобойных санкций, мидлстрайков, нашей дипломатии и, конечно, в общении со всеми, кто способен поддержать жизнь и приблизить мир", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что комплексный подход остается ключевым условием для противодействия российской агрессии и приближения справедливого мира.