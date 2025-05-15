Россия готовит новое наступление в Украине, - CNN

Российские командиры "стремятся сформировать крупные силы", сказал представитель США, добавив, что вероятное наступление будет направлено на завоевание большей территории на востоке Украины.

"Путин попытается забрать любую землю, которую сможет получить, вплоть до окраин Киева", - сказал второй американский чиновник. "Русские приложат все усилия, чтобы получить то, что смогут".

Ситуация на фронте

Подготовка идет на фоне серьезной нехватки украинских сил на поле боя. Оценки США показывают, что во многом именно возможности украинских беспилотников и эффективность ее минных полей сдерживают Россию, несмотря на ее значительное превосходство в живой силе, как на востоке Украины, так и в Курской области России, где украинские силы все еще сохраняют плацдарм.

У России есть свои собственные проблемы с накоплением желаемых сил, поскольку обе стороны продолжают изнурительную и смертоносную войну на истощение на востоке Украины, отмечает CNN.

Кроме того, первый чиновник сообщил CNN, что нет никаких признаков того, что Северная Корея в настоящее время способна значительно увеличить численность своих войск в Украине после потери тысяч своих солдат в боях.

Однако уже несколько недель оценки США показывают мало изменений в военных целях России, включая взятие под контроль большего количества украинских территорий, несмотря на то, что администрация Дональда Трампа призывает Кремль соблюдать 30-дневное прекращение огня и начать содержательные мирные переговоры.