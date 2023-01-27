Россия готовит информационную спецоперацию против руководства Украины, - разведка

Российские спецслужбы снова готовят очередную спецоперацию. На этот раз она направлена на дискредитацию военно-политического руководства Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Посеять неуверенность в оборонных возможностях Украины среди граждан и международных партнеров. По мнению российских спецслужб, это должно повлечь за собой политическую нестабильность внутри страны и уменьшить доверие к Украине со стороны международной антипутинской коалиции.

По данным разведки, среди прочего, кампания будет включать "вброс" сфабрикованных материалов в украинские и международные СМИ.

В частности, дискредитационная кампания будет направлена против ряда украинских чиновников, в частности:

ГУР сообщает, что в ближайшее время будет запущена широкая информационно-психологическая спецоперация по дискредитации ряда представителей украинского военно-политического руководства.

Напомним, ранее ГУР сообщало, что Украина совместно с США противодействуют российским ИПСО на всех уровнях.

Ранее мы также писали, что МАГАТЭ развенчало еще один фейк России, проведя проверку на украинских атомных станциях после того, как российские СМИ распространили информацию о расположении на них военной техники. Однако ни на одной из них не было обнаружено военного вооружения.

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