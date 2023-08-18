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Россия готовит экипажи кораблей к противодействию морским дронам, усиливает оборону в Крыму

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Пятница 18 августа 2023 16:15
Россия готовит экипажи кораблей к противодействию морским дронам, усиливает оборону в Крыму Фото: Россия готовит экипажи кораблей к противодействию морским дронам, усиливает оборону в Крыму (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты начали готовить экипажи своих кораблей к противодействию морским дронам. В частности, систему обороны пытаются улучшить и на территории Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на медийную площадку Сил обороны Military Media Center.

"Такая подготовка экипажей, а также расчетов береговых войск проводится одновременно с мероприятиями противодиверсионной защиты пунктов базирования российского флота в Черном и Азовском морях", - пишет медийная площадка.

В частности в Крыму враг пытается улучшить систему оборонительных позиций и районов.

Взрывы в Крыму

В ночь на 4 августа в районе порта Новороссийск в Краснодарском крае РФ раздались взрывы. Тогда же страна-террорист заявила об атаке дронов. В частности, как позже выяснилось, в рамках спецоперации СБУ был поврежден десантный корабль "Оленегорский горняк" .

Уже на следующую ночь дроны атаковали крупный нефтяной танкер SIG, который был хорошо нагружен топливом. Спецоперацию провели СБУ совместно с ВМС.

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