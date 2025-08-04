Россия готовит Донецкий аэропорт для атак "Шахедами" по Украине, - ISW

По данным ISW, размещение стартовых площадок для "Шахедов" ближе к линии фронта сократит время реакции на них украинской противовоздушной обороны. По мнению аналитиков, дальнейший захват россиянами территорий будет представлять все большую угрозу и для Украины, и для государств-членов НАТО.

Что предшествовало

Накануне OSINT-группа CyberBoroshno представила спутниковые снимки аэропорта на севере оккупированного Донецка от июля 2025 года. На снимках видно, что захватчики частично очистили взлетно-посадочную полосу Донецкого анропорта от укреплений и начали строительные работы на парковке.



Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что россияне строят закрытые складские помещения возле разрушенного терминала аэропорта. Там также могут готовить пункты ручного управления беспилотниками, зоны выгрузки боеголовок, пункты наблюдения за воздушным пространством и взлетно-посадочную полосу.



Вероятно, инфраструктуру в аэропорту готовят для запуска ударных беспилотников типа "Шахед", дронов-имитаторов типа "Гербера" и, возможно, реактивных беспилотников "Герань-3".

Что говорят в ISW

В ISW считают, что перенос стартовых площадок для дронов большой дальности ближе к фронту уменьшит время, необходимое украинской ПВО для реагирования.

"Российские войска запускают ударные БПЛА большой дальности с оккупированной территории Украины, и дальнейшее ее использование для таких ударов будет представлять все большую угрозу для Украины и государств-членов НАТО, если Россия продолжит оккупировать украинскую территорию", - считают аналитики.