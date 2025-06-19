Россия готова отдать Украине еще 3000 тел в рамках обмена, - Путин

Российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности России вернуть Украине еще 3000 тел погибших военных в рамках обмена пленными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента РФ в рамках Петербургского международного экономического форума.
По словам Путина, мирные переговоры в Стамбуле "имеют смысл и положительный результат".
Он добавил, что стороны уже договорились об обмене 1200 пленных и Россия "уже отдала 500 человек - 400 получили обратно, думаю, получим всех, кого должны получить".
"К сожалению, трудно об этом говорить. Мы отдали более 6000 тел погибших военнослужащих Украины, взамен получили 57. Готовы еще 3000 отдать сейчас. Это все-таки положительный результат переговоров в Стамбуле", - заявил российский лидер.
Напомним, 2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд мирных переговоров между Украиной и Россией.
Во время встречи делегации обсудили возможность прекращения огня. Также обсуждалась подготовка к новому обмену военнопленными.
В частности, стороны договорились о новом обмене отдельных категорий пленных, а также обменяться телами погибших на фронте по формуле 6000 на 6000,
Первый этап обмена пленными состоялся 9 июня. Второй и третий раунды состоялись 11 и 13 июня.
14 июня стороны провели четвертый обмен пленными.
В частности, в рамках обменов, в Украину вернули тела 3600 погибших.
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