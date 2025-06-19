Россия готова отдать Украине еще 3000 тел в рамках обмена, - Путин

По словам Путина, мирные переговоры в Стамбуле "имеют смысл и положительный результат".

Он добавил, что стороны уже договорились об обмене 1200 пленных и Россия "уже отдала 500 человек - 400 получили обратно, думаю, получим всех, кого должны получить".

"К сожалению, трудно об этом говорить. Мы отдали более 6000 тел погибших военнослужащих Украины, взамен получили 57. Готовы еще 3000 отдать сейчас. Это все-таки положительный результат переговоров в Стамбуле", - заявил российский лидер.