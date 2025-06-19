Россия готова отдать Украине еще 3000 тел в рамках обмена, - Путин

Российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности России вернуть Украине еще 3000 тел погибших военных в рамках обмена пленными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента РФ в рамках Петербургского международного экономического форума.