Россия формирует новые крупные соединения для войны с Украиной, - британская разведка

Как отмечается в сводке, после вторжения в Украину Россия в основном задействовала мобилизованных резервистов для пополнения существующих формирований или в составе пехотных полков. Она редко создавала новые общевойсковые организации, такие как общевойсковые армии.

По данным британской разведки, исключение составил созданный летом 2022 года 3-й армейский корпус, который в целом показал себя плохо.

"Россия, скорее всего, разместит любое новое формирование в качестве резерва в Украине. Однако в долгосрочной перспективе Россия стремится усилить свои силы перед НАТО. Без новой крупной волны обязательной мобилизации Россия вряд ли найдет достаточно новых войск, чтобы снабдить хотя бы одну новую армию", - отмечают в Минобороны Британии.

Мобилизация жителей России

Российские власти уделяют первоочередное внимание внесению поправок в законодательство, позволяющих быстро призывать в армию больше мужчин. Госдума увеличила максимальный возраст призыва на военную службу с 27 до 30 лет, сохранив действующий нижний предел в 18 лет.

Кроме того, был повышен верхний возрастной предел для подлежащих призыву в резерв, при этом старшие офицеры теперь могут быть мобилизованы до 70 лет.

Вместе с тем, по данным британской разведки, контрнаступление ВСУ на юге уже истощило силы двух российских армий.

По данным опросов независимого "Левада-центра", поддержка войны с Украиной не меняется с февраля 2022 года. В юле войну одобряли 75% респондентов. При этом 60% населения считают войну успешной.