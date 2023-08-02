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Россия формирует новые крупные соединения для войны с Украиной, - британская разведка

Фото: Россия формирует новую армию для войны с Украиной (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

За последние два месяца Россия, вероятно, начала формировать новые крупные соединения, чтобы усилить свои наземные силы. К ним относится 25-я общевойсковая армия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, после вторжения в Украину Россия в основном задействовала мобилизованных резервистов для пополнения существующих формирований или в составе пехотных полков. Она редко создавала новые общевойсковые организации, такие как общевойсковые армии.

По данным британской разведки, исключение составил созданный летом 2022 года 3-й армейский корпус, который в целом показал себя плохо.

"Россия, скорее всего, разместит любое новое формирование в качестве резерва в Украине. Однако в долгосрочной перспективе Россия стремится усилить свои силы перед НАТО. Без новой крупной волны обязательной мобилизации Россия вряд ли найдет достаточно новых войск, чтобы снабдить хотя бы одну новую армию", - отмечают в Минобороны Британии.

Мобилизация жителей России

Российские власти уделяют первоочередное внимание внесению поправок в законодательство, позволяющих быстро призывать в армию больше мужчин. Госдума увеличила максимальный возраст призыва на военную службу с 27 до 30 лет, сохранив действующий нижний предел в 18 лет.

Кроме того, был повышен верхний возрастной предел для подлежащих призыву в резерв, при этом старшие офицеры теперь могут быть мобилизованы до 70 лет.

Вместе с тем, по данным британской разведки, контрнаступление ВСУ на юге уже истощило силы двух российских армий.

По данным опросов независимого "Левада-центра", поддержка войны с Украиной не меняется с февраля 2022 года. В юле войну одобряли 75% респондентов. При этом 60% населения считают войну успешной.

 

 

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