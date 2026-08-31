Россия два дня атакует объекты ДТЭК на Днепропетровщине, без света 30 тысяч семей

Из-за повреждений обстрелами оборудования на энергетических объектах Днепропетровщины десятки тысяч семей остались без света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ДТЭК в Telegram.
В последние дни оккупанты уже трижды били по объектам ДТЭК в Днепропетровской области. Из-за этого существенно повреждено оборудование, отметили в компании.
Всего за последние два дня энергетики вернули свет для 40000 семей после российских атак.
Однако 30000 семей все еще остаются без электричества, говорят в ДТЭК.
В ДТЭК отметили, что они продолжают "битву за свет", несмотря на постоянные атаки РФ.
Ранее РБК-Украина писало, что обстрел Одесского района Россией 24 августа привел к повреждению энергетического объекта. В Пересыпском районе были перебои в работе критической инфраструктуры, многие люди остались без света.
Также сообщалось, что 18 августа российские атаки прекратили работу одной из ТЭС ДТЭК. Теплоэлектростанция потерпела массированный удар. В общей сложности с 2022 года ТЭС компании были атакованы россиянами более 230 раз.
Кроме того, восстановление света ДТЭК после вражеских обстрелов позволило вернуть электричество в дома почти 440 тысяч украинских семей в конце июля.