Россия два дня атакует объекты ДТЭК на Днепропетровщине, без света 30 тысяч семей

Россия снова атаковала объекты ДТЭК

В последние дни оккупанты уже трижды били по объектам ДТЭК в Днепропетровской области. Из-за этого существенно повреждено оборудование, отметили в компании.

Всего за последние два дня энергетики вернули свет для 40000 семей после российских атак.

Однако 30000 семей все еще остаются без электричества, говорят в ДТЭК.

В ДТЭК отметили, что они продолжают "битву за свет", несмотря на постоянные атаки РФ.

Ранее РБК-Украина писало, что обстрел Одесского района Россией 24 августа привел к повреждению энергетического объекта. В Пересыпском районе были перебои в работе критической инфраструктуры, многие люди остались без света.

Также сообщалось, что 18 августа российские атаки прекратили работу одной из ТЭС ДТЭК. Теплоэлектростанция потерпела массированный удар. В общей сложности с 2022 года ТЭС компании были атакованы россиянами более 230 раз.