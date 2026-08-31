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Россия два дня атакует объекты ДТЭК на Днепропетровщине, без света 30 тысяч семей

15:30 31.08.2026 Пн
1 мин
Враг снова массированно обстрелял энергетику Днепропетровской области
aimg Елена Бджола
Фото: энергетик ДТЭК ремонтирует линии электропередач (Getty Images)

Из-за повреждений обстрелами оборудования на энергетических объектах Днепропетровщины десятки тысяч семей остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ДТЭК в Telegram.

Россия снова атаковала объекты ДТЭК

В последние дни оккупанты уже трижды били по объектам ДТЭК в Днепропетровской области. Из-за этого существенно повреждено оборудование, отметили в компании.

Всего за последние два дня энергетики вернули свет для 40000 семей после российских атак.

Однако 30000 семей все еще остаются без электричества, говорят в ДТЭК.

В ДТЭК отметили, что они продолжают "битву за свет", несмотря на постоянные атаки РФ.

Ранее РБК-Украина писало, что обстрел Одесского района Россией 24 августа привел к повреждению энергетического объекта. В Пересыпском районе были перебои в работе критической инфраструктуры, многие люди остались без света.

Также сообщалось, что 18 августа российские атаки прекратили работу одной из ТЭС ДТЭК. Теплоэлектростанция потерпела массированный удар. В общей сложности с 2022 года ТЭС компании были атакованы россиянами более 230 раз.

Кроме того, восстановление света ДТЭК после вражеских обстрелов позволило вернуть электричество в дома почти 440 тысяч украинских семей в конце июля.

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