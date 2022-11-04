Россия добивается снятия санкций с госбанка для продления зерновой сделки, - Reuters

Москва приостановила свое участие в зерновой сделке в конце октября, но вернулась всего через четыре дня. Президент Владимир Путин оставил за Россией возможность снова приостановить действие соглашения, заключенного при посредничестве ООН, в то время как глава ООН Антониу Гутерреш настаивает на том, чтобы Москва согласилась продлить действие пакта после истечения срока его действия, запланированного на 19 ноября.

Россия публично не детализировала свои требования, кроме призывов разблокировать российские удобрения, застрявшие в европейских портах и на складах, и возобновить экспорт аммиака , важного ингредиента удобрений, по российско-украинскому трубопроводу.

Четыре источника, которые отказались назвать себя из-за деликатности темы, заявили, что Россия просила страны Запада разрешить государственному кредитору Россельхозбанку восстановить свои отношения с банками-корреспондентами, несмотря на западные санкции.

Это позволит банку, который до сих пор не играл значительной роли в международной торговле зерном, проводить платежи за российское зерно и другие продукты питания, добавили два источника. До последних санкций такими платежами занимались международные банки и дочерние структуры других российских банков в Швейцарии.

Источники не сообщают, какой отклик получила Россия на свои предложения, если таковой вообще был.

Россия заявила, что санкции, введенные после начала войны против Украины, затрудняют для российских торговцев зерном и удобрениями обработку платежей и доступ к судам, страховым компаниям и портам, даже несмотря на то, что продовольствие не попало под санкции.

Источник в ООН на условиях анонимности сообщил, что упрощение платежей за российские продукты питания и удобрения через Россельхозбанк обсуждается с Европейским Союзом и другими сторонами.

Москва заявила, что ее согласие на продление сделки по черноморскому зерну зависит от поддержки ее собственного экспорта зерна и удобрений. Россия является крупным производителем сельскохозяйственной продукции и крупнейшим в мире экспортером пшеницы.

Украина, чьи поставки на мировые рынки были заблокированы войной и контролем России над водами Черного моря до июля, является одним из крупнейших поставщиков зерновых, масличных культур и растительных масел.

Возобновление Россией сделки 2 ноября последовало за посредничеством Турции, которая вместе с ООН помогла достичь соглашения.

Дмитрий Патрушев, сын секретаря Совета безопасности России и соратника Путина Николая Патрушева, был председателем правления банка с 2010 по 2018 год, а сейчас является министром сельского хозяйства России.

Банк и оба члена семьи Патрушевых находятся под санкциями Запада.

Если просьба России будет удовлетворена, роль Россельхозбанка в торговле зерном в России может значительно возрасти.