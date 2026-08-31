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Россия присоединилась к встрече G20, в Европе назвали это "тревожным сигналом"

23:25 31.08.2026 Пн
2 мин
Европейские страны даже отказались делать совместное фото с российским министром
aimg Мария Науменко
Фото: министр финансов США Скотт Бессент и министр финансов России Антон Силуанов на саммите G20 в США, 31 августа 2026 года (x.com/EdwardLawrence)

31 августа Россия впервые с начала полномасштабной войны против Украины присоединилась к встрече G20 в США, что вызвало негодование европейских представителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Во встрече в Ашвилле, штат Северная Каролина, принял участие министр финансов России Антон Силуанов. Вместе с ним к мероприятию присоединились представители Центрального банка России.

По данным российского Минфина, Силуанов провел переговоры с принимавшим министром финансов США Скоттом Бессентом. Стороны обсудили российско-американское сотрудничество в финансовой сфере и взаимодействие в рамках G20.

Присутствие российского представителя вызвало недовольство европейской стороны.

Реакция Европы

Министр финансов Германии Ларс Клингбейль подчеркнул, что нормализация отношений с Москвой невозможна, пока идет война против Украины.

Он заявил, что Европа готовит очередной пакет санкций против России и рассчитывает на тесную координацию с США.

"Совместный подход был бы лучшим, однако иногда непонятно, не произойдет ли там смягчение позиции. Именно поэтому я считаю сигнал, который посылает прием российского министра финансов здесь достаточно тревожным", - сказал Клингбейль.

По его словам, Вашингтон должен четче дать понять, что присутствие Силуанова на встрече не означает отношения к нему как к обычному гостю.

Россию не взяли на общее фото

Отдельно европейские министры и представители центральных банков выступили против участия российского министра в традиционном "семейном фото" участников встречи. В итоге совместный снимок был сделан без Силуанова.

Клингбейль также рассказал, что накануне вечером европейские представители, в том числе министр финансов Великобритании Джон Гили и президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, обсудили участие России.

По его словам, европейцы согласились, что канал для диалога следует сохранять, поскольку он дает возможность напрямую передавать России позицию Запада. В то же время сам факт возвращения российского министра после нескольких встреч G20 без участия РФ вызывает беспокойство.

"Однако сам факт возвращения российского министра финансов - после, как я считаю, четырех встреч "Большой двадцатки" без участия России - свидетельствует о попытке нормализации отношений, и это делает еще более важным для нас противостояние", - отметил Клингбейль.

По данным американских СМИ, во время встречи на полях G20 министр финансов США Скотт Бессент обсуждал с главой Минфина РФ Антоном Силуановым мирный план президента США Дональда Трампа по Украине.

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