Россия добивается подключения крупного государственного банка к SWIFT

Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

"Мы обсуждаем это не впервые, потому что, с моей точки зрения, переподключение "Россельхозбанка", которое обеспечивает большинство транзакций по сельскохозяйственным вопросам, сельскохозяйственным операциям, является ключевым вопросом. Без этого, естественно, мы просто не можем продвигаться вперед... Мы над этим работаем, и мы будем этого добиваться", – заявил он.

Замглавы МИД РФ отметил, что существуют конкретные проработки того, как можно как временную опцию открывать корреспондентские счета в ряде зарубежных банков – Citibank и JPMorgan.