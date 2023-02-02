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Россия из-за войны с Украиной потеряет возможности для экспорта оружия, - британская разведка

Фото: Россия утратит статус надежного экспортера оружия (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Роль России как надежного экспортера оружия, скорее всего, будет подорвана ее вторжением в Украину и международными санкциями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, еще до вторжения доля России на международном рынке вооружений сокращалась. Теперь, столкнувшись со взаимоисключающими требованиями, Россия почти наверняка отдаст приоритет поставкам новых вооружений собственным силам в Украине, а не поставкам партнерам по экспорту.

По данным британской разведки, нехватка компонентов, вероятно, влияет на производство техники на экспорт, такой как бронетехника, ударные вертолеты и системы ПВО.

Кроме того, способность России поддерживать услуги по поддержке существующих экспортных контрактов, такие как поставка запасных частей и техническое обслуживание, вероятно, будет серьезно подорвана, по крайней мере, в течение следующих трех-пяти лет, отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, Минфин США ввел новые санкции против лиц, помогавших России с вооружением.

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Война России против УкраиныВторжение России в Украину