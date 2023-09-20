Россия через Крым перебрасывает на фронт кавказцев, - "Атеш"

По данным движения, техника постоянно перемещается, привозя и увозя солдат.

"Они ходят с большими сумками или мешками, обстрижены, выбриты, и форма на них новая - привезли свежее пополнение", - пишет "Атеш".

Данная информация подтверждает сообщение Генштаба ВСУ о опрокидывании в Крым военнослужащих срочной службы из Кабардино-Балкарской Республики. Однако становится понятно, масштабы куда больше ранее заявленных.

"Мы продолжаем фиксировать обстановку на оккупированном полуострове, использовать полученные сведения для наших операций и информирование общественности", - говорится в сообщении.

Фото: Джанкой (t.me/atesh_ru)

Что произошло в Крыму сегодня

Мощные взрывы прогремели на территории оккупированного Крыма сегодня, 20 сентября. Оккупанты включили дымовую завесу возле нефтебазы Черноморского флота. Также в сети сообщили о "прилете" по воинской части оккупантов в Верхнесадовом, где в частности, по данным местных пабликов, якобы зафиксировали падение дронов. Также на полуострове работала ПВО захватчиков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.