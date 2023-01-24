Россия через 5 лет может нарастить свой военный потенциал, - министр обороны Латвии

В Латвии считают, что сейчас нет прямой военной угрозы у границ Латвии, но через 5 лет Россия может нарастить свой военный потенциал и сконцентрировать свои вооруженные силы.

Об этом заявила министр обороны Латвии Инара Мурниеце, передает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"Мир хрупок, ситуация может измениться, и ближайшие пять лет - это время, по мнению военных, за которое Россия могла бы снова нарастить свой военный потенциал", - заявила она. По словам Мурниеце, Латвия должна делать все возможное для укрепления своей обороноспособности, чтобы "в критический момент Латвия была готова к возможной военной агрессии".