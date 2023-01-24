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Россия через 5 лет может нарастить свой военный потенциал, - министр обороны Латвии

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Латвия, Вторник 24 января 2023 01:31
Россия через 5 лет может нарастить свой военный потенциал, - министр обороны Латвии Фото: министр обороны Латвии Инара Мурниеце (flickr.com/saeima)
Автор: Антон Малиновский

В Латвии считают, что сейчас нет прямой военной угрозы у границ Латвии, но через 5 лет Россия может нарастить свой военный потенциал и сконцентрировать свои вооруженные силы.

Об этом заявила министр обороны Латвии Инара Мурниеце, передает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"Мир хрупок, ситуация может измениться, и ближайшие пять лет - это время, по мнению военных, за которое Россия могла бы снова нарастить свой военный потенциал", - заявила она.

По словам Мурниеце, Латвия должна делать все возможное для укрепления своей обороноспособности, чтобы "в критический момент Латвия была готова к возможной военной агрессии".

Напомним, что 23 января в МИД Литвы пригласили посла России Михаила Ванина. Ему сообщили, что он должен покинуть страну до 24 февраля.

Также сообщалось, что Латвия готовит для Украины очередной пакет военной помощи. Страна передаст украинским войскам зенитно-ракетные комплексы Stinger, вертолеты и беспилотники.

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