Россия ждет новую партию "шахедов". В ГУР объяснили тактику оккупантов

Россия в ближайшее время получит новую партию "шахедов", однако их количество пока неизвестно.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР МО Украины.
У России сейчас есть проблемы с арсеналом, в том числе и с беспилотниками. В настоящее время враг использовал около 660 "шахедов", а по контракту предусмотрено 1750 единиц.
"Также нужно время для их доставки и подготовки. В последние дни они применили большое количество, а эти запасы необходимо пополнять. По нашим данным, сейчас у них будет очередная партия поставки - будем уточнять количество дронов", - пояснил представитель ГУР Вадим Скибицкий.
По словам представителя ГУР, как правило "шахеды" в Россию завозили партиями по 250-300 единиц.
Во время удара россияне используют различные высоты и направления, чтобы обмануть украинскую ПВО. Массированный удар "шахедами" направлен на то, чтобы прорвать систему противовоздушной обороны и попасть в объект. В случае применения малого количества дронов - эффекта не будет.
"Поэтому они пытаются именно большим количеством обеспечить прорыв нашей системы ПВО - это подтверждают и наши Воздушные силы. По их словам, когда были последние атаки, впервые комплексы NASAMS перезаряжались фактически во время налета. Если очень большое количество беспилотников на каком-то отдельном направлении, то они просто могут прорвать систему ПВО в том районе", - добавил Скибицкий.
Сейчас враг запускает дроны с российского побережья Азовского моря. До этого же они осуществляли пуски из Крыма. Также они могут выбрать и другое направление, на пути которого у нас есть меньше систем противовоздушной обороны.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в ВСУ недавно показали, как работает "ловец шахедов" Fortem DroneHunter F700.
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