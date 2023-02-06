Россия ждет новую партию "шахедов". В ГУР объяснили тактику оккупантов

Россия в ближайшее время получит новую партию "шахедов", однако их количество пока неизвестно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-служб у ГУР МО Украины.

У России сейчас есть проблемы с арсеналом, в том числе и с беспилотниками. В настоящее время враг использовал около 660 "шахедов", а по контракту предусмотрено 1750 единиц.

"Также нужно время для их доставки и подготовки. В последние дни они применили большое количество, а эти запасы необходимо пополнять. По нашим данным, сейчас у них будет очередная партия поставки - будем уточнять количество дронов", - пояснил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

По словам представителя ГУР, как правило "шахеды" в Россию завозили партиями по 250-300 единиц.

Тактика России во время атаки "шахедами"

Во время удара россияне используют различные высоты и направления, чтобы обмануть украинскую ПВО. Массированный удар "шахедами" направлен на то, чтобы прорвать систему противовоздушной обороны и попасть в объект. В случае применения малого количества дронов - эффекта не будет.

"Поэтому они пытаются именно большим количеством обеспечить прорыв нашей системы ПВО - это подтверждают и наши Воздушные силы. По их словам, когда были последние атаки, впервые комплексы NASAMS перезаряжались фактически во время налета. Если очень большое количество беспилотников на каком-то отдельном направлении, то они просто могут прорвать систему ПВО в том районе", - добавил Скибицкий.

Сейчас враг запускает дроны с российского побережья Азовского моря. До этого же они осуществляли пуски из Крыма. Также они могут выбрать и другое направление, на пути которого у нас есть меньше систем противовоздушной обороны.