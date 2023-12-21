Россия была вынуждена потратить 12 млрд долларов на авиацию из-за санкций, - Reuters

Западные авиапроизводители Airbus и Boeing в марте 2022 года прекратили поставки услуг и запасных частей, а также прекратили регулярное техническое обслуживание основного авиаперевозчика "Аэрофлот" и других российских авиакомпаний.

Расходы почти в два раза превышают 547 млрд рублей выплат, произведенных в 2020-2021 годах, когда пандемия COVID-19 вызвала резкое сокращение авиаперевозок, и подчеркивает масштаб усилий Кремля по получению контроля над важнейшей отраслью.

"Наш авиапарк очень перегружен... самолетами иностранного производства", - заявил на прошлой неделе президент Владимир Путин. К 2030 году мы планируем произвести более 1000 самолетов, собственных самолетов".

По данным швейцарского поставщика авиационных даннх ch-aviation, в настоящее время российские авиакомпании эксплуатируют 991 самолет, в том числе 405 российского производства.

Но всего 133 самолета Superjet произведены государственной компанией United Aircraft Corporation. Другие самолеты российского производства - "Туполев", "Яковлев" и "Ильюшин" - редко используются для коммерческих рейсов.

Поддержка авиастроения, ключевой отрасли, будет сохраняться в течение многих лет, заявили в министерстве промышленности и торговли в ответ на выводы агентства Reuters.

Важность надежной авиаиндустрии особенно важна для России, как для перевозки людей и товаров по ее огромной территории, так и для поддержки утверждений Москвы о том, что санкции оказали лишь минимальное воздействие.

Поскольку через три месяца избиратели пойдут на избирательные участки, крах авиакомпании может оказать репутационное и электоральное давление на Путина, который снова баллотируется на пост президента.

Западные авиационные аналитики говорят, что инвестиции в лучшем случае позволят сохранить авиапарк, но сомневаются, что его самолеты вернутся на западные рынки в ближайшее время, даже если война против Украины закончится. Это связано с затратами и бюрократией, связанными с восстановлением парка, показателями безопасности и запчастями.

Фонды на черный день

Россия вложила средства в резервные фонды, показали данные, потратив в 2022 году 110 млрд рублей на компенсацию авиакомпаний убытков от резкого роста цен на авиатопливо.

В этом году Фонд национального благосостояния (ФНБ) сыграл более важную роль в финансировании: в 2023 году Москва привлекла почти 400 млрд рублей на расходы на авиацию.

Масштаб расходов в 2022–2023 годах эквивалентен чуть менее 1% прогнозируемого валового внутреннего продукта (ВВП) на 2023 год. Россия потратила дополнительно 2,3 триллиона рублей в 2022-2023 годах на развитие транспорта вне авиационного сектора.

Внутренние авиапассажирские перевозки в стране начали восстанавливаться в конце 2022 года, поскольку авиакомпании нашли способы импортировать запасные части по "серой" схеме импорта, введенной правительством.

Российские авиакомпании сохраняют свой парк западных самолетов в воздухе, отчасти за счет импорта запасных частей через третьи страны без согласия производителей - в основном Airbus и Boeing.

Число пассажиров восстанавливается, но все еще отстает от уровня, существовавшего до COVID. Между тем, потеря иностранных запчастей и опыта технического обслуживания вызвала обеспокоенность по поводу безопасности самолетов.

Некоторые авиакомпании разобрали самолеты на запчасти, сообщили Reuters в прошлом году источники в авиационной отрасли.

Москва спешно локализовала регистрацию своего парка и за счет средств ФНБ выкупила самолеты у иностранных арендодателей, чтобы избежать риска их конфискации при вылете за границу.

Министр транспорта Виталий Савельев заявил, что в 2023 году на закупку самолетов у иностранных лизингодателей может быть направлено 300 млрд рублей.

На сегодняшний день, согласно данным, на хранение самолетов от имени авиакомпаний было потрачено 190 млрд рублей.

В правительственном документе, устанавливающем стратегические планы расходов на авиацию, с которым Reuters ознакомился прошлой осенью, говорится, что России придется потратить не менее 711 млрд рублей на "достижение технологической независимости от иностранных поставщиков".