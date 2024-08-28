Россия будет угрозой для Украины, если останется такой, какова сейчас, - Рахманин

Россия будет представлять угрозу для Украины, пока она является такой, как сейчас. Пока нет объективных причин говорить о том, что в России что-нибудь изменится.

Он отметил, что для Украины абсолютная победа - это выход на границы 1991 года, закрепленные в Конституции. Однако о том, что сегодня считать победой - это вопрос сложный.

По мнению нардепа, ближайший год или два выхода на границы 1991 года маловероятен. Но это достижимо в зависимости от обстоятельств. Рахманин подчеркнул, что пока ситуация в России не изменится, она всегда будет представлять для Украины опасность, независимо от того, будет ли возвращение на границы 2022 года или 1991 года.

"Пока Россия такова, какова она есть, она будет представлять для нас угрозу. Даже если будет заморозка конфликта, режим прекращения огня, мирное соглашение, которое сейчас выглядит фантастическим, но давайте пофантазируем. Все равно Россия будет представлять нам угрозу, пока в России что-то не изменится", - сказал он.

Рахманин добавил, что пока нет объективных причин говорить о том, что в России что-нибудь изменится. Как считает нардеп, неизвестно, когда это произойдет и какой будет цена.

"Для нас действительно важен факт, что мы доказали - и это та победа, которую мы уже действительно одержали - мы наконец доказали всему миру свое право на жизнеспособность. Этот экзамен на самодостаточность мы уже выдержали. Это значит, что наши шансы одержать полноценную победу являются реальными, очень сложными, которые зависят от многих факторов, от многих обстоятельств", - подчеркнул парламентарий.