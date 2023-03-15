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Россия будет пытаться достать сбитый американский дрон из Черного моря

Фото: секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев (росСМИ)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия будет пытаться достать обломки американского дрона MQ-9 Reaper, который был сбит российским истребителем Су-27 над Черным морем.

Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Я не знаю, сумеем мы достать (дрон из моря - ред.) или нет, но то, что это делать надо... И будем этим заниматься обязательно", - сказал он.

Кроме того, Патрушев сделал циничное заявление в отношении войны России против Украины. Так, он заявил, что пролет американского беспилотника над Черным морем якобы означает то, что США участвуют в войне.

"По поводу беспилотника - американцы все время говорят, что они не участвуют в военных действиях. Это очередное подтверждение, что они непосредственно участвуют в этих мероприятиях", - сказал он.

Как сообщалось ранее, 14 марта российский Су-27 столкнулся с американским беспилотников MQ-9 Reaper. Столкновение произошло в 120 км от Крыма.

При этом в США допускают, что сбитый беспилотник могут не достать с Черного моря.

Все, что известно об инциденте, - читайте в материале РБК-Украина.

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