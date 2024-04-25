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Россия лжет о планах Польши аннексировать часть Украины, - Сикорский

Фото: глава МИД Польши Радослав Сикорский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский опроверг тезис российской пропаганды, что Варшава намерена аннексировать часть территорий Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF.

"Россия лжет о якобы имеющихся у Польши планах по аннексии части Украины. Донбасс - это Украина; Крым - это Украина. Львов, Волынь, бывшая Восточная Галиция - это тоже Украина. Поэтому я повторяю это, чтобы это услышали и в Кремле: Львов - это Украина", - заявил глава МИД. 

Он подчеркнул, что российские лидеры и пропагандисты хотят разделить поляков и украинцев. 

Он отметил, что Польша для повышения эффективности действий присоединилась к декларации стран G7 о взаимных долгосрочных обязательствах в отношении Украины. Он отметил, что как соседняя страна, военный, гуманитарный и энергетический центр, Варшава хочет участвовать в формировании этих обязательств, а не наблюдать со стороны, как это делают другие.

Министр отметил, что польские компании должны играть важную роль в восстановлении украинской экономики и инфраструктуры. Он подчеркнул, что для поддержки их усилий была создана должность уполномоченного по восстановлению Украины. Он сообщил, что в ближайшее время в Польше также начнет свою деятельность представительство Управления ООН по обслуживанию проектов. 

Он подчеркнул, что Россия должна ответить за ущерб, нанесенный Украине до сих пор. Он отметил, что важным инструментом в борьбе с агрессором являются эффективные санкции ЕС. 

Российская и белорусская пропаганды и, в том числе, Александр Лукашенко также неоднократно говорили о якобы планах Польши аннексировать территории Украины.

Помощь Украине от Польши

За два года с начала полномасштабной российской агрессии против Украины Польша продемонстрировала свою неизменную поддержку Украине, предоставив 44 пакета военной и гуманитарной помощи общей стоимостью почти 9 миллиардов долларов.

Варшава предоставила Киеву широкий спектр военной техники, включая танки, артиллерию, системы ПВО и боеприпасы.

Польша также предоставила Украине значительную гуманитарную помощь, включая продукты питания, лекарства, медицинское оборудование и приют для беженцев.

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