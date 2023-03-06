Россия боится покупать у Ирана баллистику из-за страха появления ATACMS в Украине, - FT

Как пишет издание, посол США в НАТО Джулиана Смит заявила, что западные союзники считают отношения между Россией и Ираном "чрезвычайно тревожными".

"Эта ситуация, по всей видимости, волнует всех нас. Это тема разговоров в Альянсе. И мы будем продолжать посылать Ирану сигналы об опасности поддержки России материальной поддержкой в ее атаках и войне внутри Украины", - сказала она.

В материале указывается, что такие оговорки соответствуют действиям союзников в начале вторжения в Украину, когда было обнародовано беспрецедентное количество секретных разведданных. Таким образом они пытались предотвратить и сдержать Россию и ее потенциальных союзников.

Вместе с тем официальные лица допускают, что Россия может изменить свою позицию по отношению к иранским баллистическим ракетам. Это связано с дефицитом собственных боеприпасов и падением внутреннего производства.

Источники в комментарии оценивают, что запасы управляемых ракет и артиллерии сократились у россиян вдвое.

"Россияне находятся в ужасающей ситуации. Им нужны ракеты", - сказал в комментарии FT один европейский чиновник.

При этом отмечается, что благодаря российским технологиям, предоставленным в 1990-х годах, Иран создал самый большой запас баллистических ракет на Ближнем Востоке.

Напомним, минувшей осенью появилась информация о том, что Россия договорилась с Ираном о покупке баллистических ракет дальностью 300 и 700 км. Таким образом, россияне хотели предоставить свои истребители стороне в обмен на баллистику.

На что Украина и ее союзники сразу предупредили Иран о последствиях такого шага. В свою очередь Тегеран же в своей манере "категорически отверг все обвинения".

Впоследствии стало известно, что Иран может сомневаться в передаче баллистических ракет России, поскольку не хочет стать полным изгоем на рынке после очередных санкций Запада.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.