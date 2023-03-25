Россия блокирует возвращение детей-сирот в Украину, - Верещук

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграммы Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

По ее словам, Украина постоянно требует вернуть детей-сирот, однако россияне отказывают в этом. При этом российский уполномоченный по правам ребенка демонстративно усыновил незаконно вывезенного из Украины мальчика.

"Я откровенно шокирована поведением российских чиновников. Оказывается, им мало просто совершение преступления. Они еще и нагло кичатся этим. Я думаю, что это какое-то извращение - показывать всему миру свое злодейство. Но все это не останется без наказания", - сказала Верещук.