Россия больше не сможет хранить природный газ в Чехии

Чешская компания Moravia Gas Storage, которой принадлежит газохранилище в городке Дамборжице - приостановила контракт на аренду с российским "Газпромом" до конца марта 2024 года. Все из-за 10-го пакета санкций против России, который Евросоюз утвердил в конце февраля.

Об это заявил член совета директоров компании MGS Павел Марек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на iRozhlas .

"Согласно пакету санкций, MGS не может предоставлять услуги по хранению газа ООО "Газпром экспорт", поэтому выполнение контракта было прекращено на время действия этих санкций. Впоследствии вся емкость хранилища была продана трейдерам, уполномоченным работать на энергетическом рынке Чешской Республики, на весь сезон с апреля 2023 года по конец марта 2024 года", - сказал Марек.

Компания Moravia Gas Storage – это совместное предприятие Moravian Oil Mines группы KKCG миллиардера Карела Комарека и российского газового гиганта "Газпром экспорт".

"Газпром" арендовал подавляющее большинство мощностей компании с 2015 года. За пятнадцать лет аренды ему предстояло заплатить ей 7,5 млрд крон.