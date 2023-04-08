Россия за март сократила добычу нефти на 700 тысяч баррелей в сутки, - Bloomberg

Как отмечает агентство, эта цифра не согласуется с данными о морском экспорте страны и поставках на внутренние нефтеперерабатывающие заводы в марте, что усиливает неопределенность в отношении того, сколько нефти на самом деле добывает Россия.

Кремль пообещал сократить добычу только сырой нефти на 500 тысяч баррелей в день в период с марта по декабрь в ответ на эмбарго Запада и ограничение цен, введенное "Большой семеркой". По данным Минэнерго, снижение было на 40% больше.

Восемь членов Организации стран-экспортеров нефти, включая фактического лидера Саудовскую Аравию, согласились присоединиться к добровольным сокращениям с мая, доведя общее сокращение до более чем 1,6 млн баррелей в день в целях стабилизации мирового рынка.

Неожиданное решение вызвало рост цен на нефть и подготовило почву для возврата цен на нефть к 100 долларам за баррель.

По словам вице-премьера Александра Новака, Россия сократит добычу только сырой нефти, взяв за основу февральский уровень добычи. По расчетам Bloomberg, основанным на отраслевых данных, добыча в этом месяце составила 10,1 млн баррелей в сутки.

По данным министерства энергетики, производители перекачивают в среднем 1,285 млн тонн сырой нефти в день, сообщил источник издания. Это эквивалентно чуть более 9,4 млн баррелей, а это означает, что в прошлом месяце сокращение только сырой нефти составило почти 700 тысяч баррелей в сутки.

Общий объем добычи сырой нефти и конденсата в стране в марте составил в среднем 1,413 млн тонн, сказал источник. По подсчетам Bloomberg, это эквивалентно 10,36 млн баррелей в сутки по сравнению с 11,1 млн баррелей в феврале.

В результате общее сокращение составило в среднем 740 тысяч баррелей в сутки, свидетельствуют данные.

В прошлом году Россия засекретила свою нефтяную статистику из-за ее "деликатного" характера, что затрудняет оценку реализации сокращений поставок, кроме заверений представителей энергетического сектора.

В результате наблюдатели за Россией начали следить за национальным морским экспортом нефти и внутренними темпами переработки нефти в качестве показателей для оценки добычи сырой нефти. Однако оба индикатора не показали видимого снижения в прошлом месяце.

Согласно данным Bloomberg, основанным на национальных отраслевых данных и отслеживании судов, средние объемы загрузки сырой нефти в стране за четыре недели до 31 марта были самыми высокими с июня, в то время как российские нефтеперерабатывающие заводы сохранили свою пропускную способность примерно на одном уровне.