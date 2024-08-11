Россия атаковала утром Краматорск из "Смерчей", - ОВА

Пострадавшими оказались местные жители от 42 до 77 лет. Один из раненых направлен на лечение в Днепр, двое получают профессиональную помощь в Донецкой области, остальные - не нуждаются в госпитализации.

Также Филашкин добавил, что в результате обстрела РФ повреждены 42 частных дома, 19 многоэтажек, 5 коммунальных предприятий, 7 частных предприятий и объект инфраструктуры.

"С каждым днем жизни в Донецкой области становится все опаснее. Берегите себя - эвакуируйтесь", - говорится в сообщении.