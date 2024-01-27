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Россия атаковала Украину "шахедами", в ВСУ рассказали о сбитых целях

Фото: украинский военный (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российские оккупационные войска атаковали Украину дронами в прошедшие сутки. Силы ПВО сбили все вражеские беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

В Вооруженных силах отметили, что российские оккупанты за прошедшие сутки нанесли очередной авиационный удар по Украине, использовав четыре ударных беспилотника типа Shahed-136/131.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все ударные БПЛА уничтожены", - говорится в сообщении.

Атака дронов 26 января

Вчера вечером, 26 января, российские захватчики в очередной раз запустили по территории Украины ударные беспилотники типа "Шахед". Запуск дронов противника был зафиксирован с юга страны.

В некоторых регионах была объявлена воздушная тревога. В Кропивницком раздавались взрывы. До этого в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о фиксации вражеских беспилотников в Кировоградской области.

 

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Война России против УкраиныАтака дроновГенштаб ВСУПВО