Ночью 24 ноября Россия запустила по Украине 96 ударных беспилотников, в том числе 64 реактивных. Украинская ПВО обезвредила 73 цели, однако есть попадание на 13 локациях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины.
Согласно сообщению, во время атаки Россия применила ударные дроны Shahed, в том числе 64 реактивные, беспилотники "Гербера" и имитаторы типа "Пародия".
Запуски осуществляли по нескольким направлениям: Орел, Брянск и Приморско-Ахтарск на территории РФ, а также по временно оккупированным Донецку и Крыму – из района Гвардейского.
Отражалась воздушная атака украинской авиации, зенитных ракетных войск, подразделений радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильных огневых групп Сил обороны.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 73 вражеских беспилотника. Среди них – 45 реактивных Shahed, а также дроны "Гербера" и других типов.
В то же время, зафиксировано попадание российских беспилотников на 13 локациях. Еще в двух местах рухнули обломки сбитых целей.
В воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве Украины остается несколько российских беспилотников.
Напомним, вечером 23 ноября российские беспилотники атаковали Винницу. Во время воздушной тревоги в городе раздался взрыв, а после сбития одного из дронов возник пожар.
Кроме того, ночью российские войска атаковали Запорожье. В результате удара погибли два человека, еще 32 получили ранения, среди них - четверо детей в возрасте от нескольких месяцев до 16 лет. Повреждены жилые дома, автомобили и объект транспортной инфраструктуры.