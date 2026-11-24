Согласно сообщению, во время атаки Россия применила ударные дроны Shahed, в том числе 64 реактивные, беспилотники "Гербера" и имитаторы типа "Пародия".

Запуски осуществляли по нескольким направлениям: Орел, Брянск и Приморско-Ахтарск на территории РФ, а также по временно оккупированным Донецку и Крыму – из района Гвардейского.

Отражалась воздушная атака украинской авиации, зенитных ракетных войск, подразделений радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильных огневых групп Сил обороны.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 73 вражеских беспилотника. Среди них – 45 реактивных Shahed, а также дроны "Гербера" и других типов.

В то же время, зафиксировано попадание российских беспилотников на 13 локациях. Еще в двух местах рухнули обломки сбитых целей.

В воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве Украины остается несколько российских беспилотников.