Россия атаковала супермаркет "Фора" на Киевщине, есть значительные повреждения

Российские оккупанты в среду, 30 сентября, ударили по супермаркету "Фора" в Иванковичах Киевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы компании.
"Сегодня в результате вражеской атаки на Киевщину пострадала наша "Фора" в Иванковичах. Магазин получил значительные повреждения и пока не может принимать гостей. Но самое важное - все живы", - говорится в заявлении.
В компании поблагодарили спасателей и все службы, которые ликвидировали последствия вражеского обстрела.
"Наши другие магазины продолжают работать. Берегите себя и своих близких", - отметили в "Форе".
Напомним, ранее сообщалось об ударе беспилотником по супермаркету в Обуховском районе Киева. В результате вражеского обстрела вспыхнул пожар.
В результате атаки пострадала женщина, которая получила необходимую медицинскую помощь. У нее произошла острая реакция на стресс и гипертонический криз.
В ГСЧС сообщили, что оперативно ликвидировали пожар на площади 250 кв.м.
Напомним, в ночь на сегодня Россия нанесла комбинированный удар по Киевской области. В результате атаки были повреждены и разрушены жилые дома. Известно об одном погибшем человеке и пострадавших.
Кроме того, этой ночью оккупанты атаковали Киев дронами и баллистикой. Из-за обстрела в столице произошли перебои с электроснабжением, возникли пожары в частных домах, на складе и в магазине. Также есть пострадавшие.