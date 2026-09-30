Россия атаковала супермаркет "Фора" на Киевщине, есть значительные повреждения

"Сегодня в результате вражеской атаки на Киевщину пострадала наша "Фора" в Иванковичах. Магазин получил значительные повреждения и пока не может принимать гостей. Но самое важное - все живы", - говорится в заявлении.

В компании поблагодарили спасателей и все службы, которые ликвидировали последствия вражеского обстрела.

"Наши другие магазины продолжают работать. Берегите себя и своих близких", - отметили в "Форе".

Фото: сообщение "Форы" о последствиях российского обстрела (скриншот)

Напомним, ранее сообщалось об ударе беспилотником по супермаркету в Обуховском районе Киева. В результате вражеского обстрела вспыхнул пожар.

В результате атаки пострадала женщина, которая получила необходимую медицинскую помощь. У нее произошла острая реакция на стресс и гипертонический криз.

В ГСЧС сообщили, что оперативно ликвидировали пожар на площади 250 кв.м.