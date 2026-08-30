Россия атаковала продуктовые склады в Одесской области, есть раненые

Напомним, ночью 30 августа российские войска снова атаковали Киев ударными дронами. В результате обстрелов в нескольких районах столицы возникли пожары: горели жилой дом, складские и административные помещения, а также зеленая зона.

В общей сложности этой ночью российские войска атаковали Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 130 ударными беспилотниками. Силы ПВО сбили или подавили 125 дронов, однако зафиксировали попадание на 13 локациях.