ua en ru
Пт, 29 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

Россия атаковала одну из крупнейших биоэнергетических ТЭС Украины

12:05 29.05.2026 Пт
2 мин
Станция частично разрушена
aimg Анастасия Мацепа
Россия атаковала одну из крупнейших биоэнергетических ТЭС Украины Фото: российская атака повредила биоэнергетическую ТЭС в Иванкове Киевской области (АВЕ)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В ночь на 29 мая российские войска атаковали биоэнергетическую ТЭС в Иванкове Киевской области. В результате удара электростанция подверглась частичным разрушениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение основателя компании ''Биогазэнерго'' Алексея Бутенко.

Читайте также: Летели дроны и баллистика, есть 15 прилетов: как ПВО отработала по целям РФ

Главное:

  • Россия атаковала биоэнергетическую ТЭС в Иванкове Киевской области.
  • Электростанция подверглась частичным разрушениям.
  • В проект было вложено 40 млн долларов инвестиций.
  • Станция обеспечивала более 400 рабочих мест.
  • ТЭС считается одной из крупнейших биотопливных электростанций Восточной Европы.

Что известно об атаке

По словам основателя компании ''Биогазэнерго'' Алексея Бутенко, российская атака в ночь на 29 мая привела к частичному разрушению электростанции в Иванкове Киевской области.

Предприниматель сообщил, что станцию построили в 2016 году. Она была одним из крупнейших биоэнергетических объектов в Восточной Европе.

''Сегодня ночью российские агрессоры атаковали и частично разрушили электростанцию в Иванкове, которую моя компания ''Биогазэнерго'' построила в 2016 году'', - написал Бутенко.

В станцию инвестировали 40 млн долларов

По словам основателя компании, в реализацию проекта вложили 40 миллионов долларов инвестиций. Также электростанция обеспечивала более 400 рабочих мест.

Бутенко отметил, что проект реализовывали в партнерстве с Европейским банком реконструкции и развития.

Предприниматель отметил, что для него это не просто промышленный объект, а ''часть жизни'', в создание которой вкладывали силы сотни людей.

''Мы восстановим то, что повреждено''

Несмотря на разрушения, основатель ''Биогазэнерго'' заявил, что атака не заставит команду отказаться от работы и развития.

''Российские агрессоры могут повредить наши предприятия. Могут разрушать здания и инфраструктуру. Но они не способны разрушить нашу волю'', - подчеркнул он.

Бутенко также заявил, что компания планирует восстановить поврежденную электростанцию.

''Мы восстановим то, что повреждено. И станем еще сильнее'', - добавил предприниматель.

Читайте также: На Черниговщине из-за атаки РФ полностью сгорела школа (фото)
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ТЭС Бизнес Атака дронов
Новости
Летели дроны и баллистика, есть 15 прилетов: как ПВО отработала по целям РФ
Летели дроны и баллистика, есть 15 прилетов: как ПВО отработала по целям РФ
Аналитика
"Я видел политиков, которые обнимались с россиянами": интервью с Николаем Вереснем
Дмитрий Олейникжурналист, ведущий YouTube-канала РБК-Украина "Я видел политиков, которые обнимались с россиянами": интервью с Николаем Вереснем