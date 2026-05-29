Россия атаковала одну из крупнейших биоэнергетических ТЭС Украины
В ночь на 29 мая российские войска атаковали биоэнергетическую ТЭС в Иванкове Киевской области. В результате удара электростанция подверглась частичным разрушениям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение основателя компании ''Биогазэнерго'' Алексея Бутенко.
Что известно об атаке
По словам основателя компании ''Биогазэнерго'' Алексея Бутенко, российская атака в ночь на 29 мая привела к частичному разрушению электростанции в Иванкове Киевской области.
Предприниматель сообщил, что станцию построили в 2016 году. Она была одним из крупнейших биоэнергетических объектов в Восточной Европе.
''Сегодня ночью российские агрессоры атаковали и частично разрушили электростанцию в Иванкове, которую моя компания ''Биогазэнерго'' построила в 2016 году'', - написал Бутенко.
В станцию инвестировали 40 млн долларов
По словам основателя компании, в реализацию проекта вложили 40 миллионов долларов инвестиций. Также электростанция обеспечивала более 400 рабочих мест.
Бутенко отметил, что проект реализовывали в партнерстве с Европейским банком реконструкции и развития.
Предприниматель отметил, что для него это не просто промышленный объект, а ''часть жизни'', в создание которой вкладывали силы сотни людей.
''Мы восстановим то, что повреждено''
Несмотря на разрушения, основатель ''Биогазэнерго'' заявил, что атака не заставит команду отказаться от работы и развития.
''Российские агрессоры могут повредить наши предприятия. Могут разрушать здания и инфраструктуру. Но они не способны разрушить нашу волю'', - подчеркнул он.
Бутенко также заявил, что компания планирует восстановить поврежденную электростанцию.
''Мы восстановим то, что повреждено. И станем еще сильнее'', - добавил предприниматель.