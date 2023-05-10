Россия атаковала Купянск ракетами "Искандер": три человека ранены

Во вторник, 9 мая, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск Харьковской области. По городу враг нанес удары ракетами "Искандер", трое людей получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Вчера вечером враг нанес ракетный удар по г. Купянск. Предварительно, ракетами "Искандер". Повреждены здания гражданского предприятия и 5 частных жилых домов", - рассказал он.
По данным главы региона, ранения получили 3 человека.
"Женщина 57 лет получила легкие повреждения, состояние 59-летней женщины и 46-летнего мужчины медики оценивают как средней тяжести", - добавил Синегубов.
Кроме того, оккупанты нанесли удары по селам Чугуевского и Изюмского районов. А именно:
Как сообщалось, во вторник, 9 мая, российские войска обстреляли дома в Купянском районе. В результате возник пожар на территории частного домовладения.
Напомним, ВСУ полностью освободили город Купянск Харьковской области, выбив врага из левобережной части города в сентябре 2022 года.
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