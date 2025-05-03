Россия атаковала Харьков дронами с термобарическими зарядами: чем они опасны

"Дополнительно установлено, что во время атаки российская армия применила ударные беспилотники с термобарическими боевыми частями", - сообщили в прокуратуре.

Как объясняют правоохранители, такое вооружение создает мощную взрывную волну и высокотемпературное облако, что вызывает масштабные разрушения и многочисленные жертвы среди гражданского населения.

"Его использование является особо опасным и может свидетельствовать об умышленном нарушении норм международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.