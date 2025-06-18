Россия атаковала дронами Запорожье: на одном из предприятий вспыхнул пожар

Российские захватчики в ночь на 18 июня в очередной раз атаковали Запорожье. В результате вражеского удара уже вспыхнул пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на со ссылкой заявление главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова в Telegram.
Воздушная тревога в области из-за активности врага в воздушном пространстве была объявлена после полуночи. Федоров подтвердил, что работает противовоздушная оборона, также в Запорожье раздались звуки взрывов.
"Пожар на одном из предприятий возник вследствие вражеской атаки на Запорожье. Российские БПЛА атаковали областной центр", - сообщил Федоров.
Он отметил, что произошло возгорание на территории одного из запорожских предприятий. По предварительной информации, пострадавших нет.
Напомним, в ночь на 17 июня россияне массированно атаковали Украину. Под удар попали Киев, Одесса и Запорожье.
По Запорожью было нанесено как минимум четыре мощных удара по нескольким предприятиям, в результате чего вспыхнули пожары. Обошлось без пострадавших, однако были зафиксированы разрушения.
Среди прочего, под ударной волной оказались здание общежития и многоэтажный дом. Взрывной волной выбиты окна более чем в 50 помещениях.
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