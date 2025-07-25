Россия атаковала дронами и ракетами с шести направлений, есть попадания, - Воздушные силы

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация (РФ) регулярно прибегает к обстрелам инфраструктуры Украины. Для атак террористы используют ракеты различных типов, беспилотники, артиллерию и управляемые авиационные бомбы (КАБы). К запуску дронов враг прибегает фактически каждую ночь. Например, в ночь на 24 июля, Украину атаковали 103 беспилотника. В частности россияне запустили и четыре "Искандер-К".

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