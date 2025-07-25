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Россия атаковала дронами и ракетами с шести направлений, есть попадания, - Воздушные силы

Иллюстративное фото: Россия атаковала дронами и ракетами с шести направлений, есть попадания (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 25 июля российские террористы запустили против Украины 63 средства воздушного нападения. Зафиксировано попадание в 4 локациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Во время атаки враг запустил:

  • две баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23" из Воронежской области России;
  • 61 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа Shahed и дрон-имитатор с направлений российских городов Брянск, Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

По состоянию на 09:00, согласно предварительным данным, противовоздушная оборона (ПВО) сбила или подавила 54 дрона на севере и востоке страны.

Также зафиксировано:

  • попадание семи дронов в четырех локациях;
  • падение сбитых (обломки) на двух локациях.

 

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация (РФ) регулярно прибегает к обстрелам инфраструктуры Украины. Для атак террористы используют ракеты различных типов, беспилотники, артиллерию и управляемые авиационные бомбы (КАБы). К запуску дронов враг прибегает фактически каждую ночь. Например, в ночь на 24 июля, Украину атаковали 103 беспилотника. В частности россияне запустили и четыре "Искандер-К".

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Война в УкраинеВоздушные силы УкраиныПВОРоссийская Федерация