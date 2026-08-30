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Россия атаковала баллистикой и дронами, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар

08:53 30.08.2026 Вс
1 мин
Сколько вражеских целей удалось сбить?
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 125 вражеских дронов (Getty Images)

В ночь на 30 августа Россия атаковала Украину баллистическими ракетами "Искандер-М" и 130-ю ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников, однако есть прилеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью россияне атаковали двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской обл., а также 130 ударными беспилотниками типа Shahed (большинство - реактивные), Гербера, S8000 "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское - ВОТ АР Крым.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 125 вражеских дронов на севере, юге, востоке и центре страны.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Кроме того, часть вражеских средств поражения не достигла своих целей, информация по ним уточняется.

Напомним, россияне в субботу вечером 29 августа и в ночь на 30 августа в очередной раз пытались атаковать Киев реактивными дронами. В результате вражеского обстрела в городе зафиксированы пожары сразу в нескольких районах, есть пострадавшие.

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