Россия атаковала баллистикой и дронами, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар

Этой ночью россияне атаковали двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской обл., а также 130 ударными беспилотниками типа Shahed (большинство - реактивные), Гербера, S8000 "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское - ВОТ АР Крым.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 125 вражеских дронов на севере, юге, востоке и центре страны.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Кроме того, часть вражеских средств поражения не достигла своих целей, информация по ним уточняется.