Россия атаковала авто гражданских в Херсонской области: есть пострадавшие

По его данным, россияне сбросили на транспортный взрывной предмет из беспилотника. В результате этого авто получило механические повреждения.

Также были травмированы гражданские, находившиеся внутри машины.

"У 57-летней женщины и 58-летнего мужчины врачи диагностировали контузии и острую реакцию на стресс. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь", - написал Прокудин.

Российские удары по Херсонской области

Напомним, после увольнения Силами обороны Украины правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами российских захватчиков. Интервенты атакуют гражданское население по тяжелому вооружению, артиллерии и авиации.

Ранее сообщалось, что в начале марта в Херсонской области попали под вражеский удар полицейские – тогда двое правоохранителей получили ранения.

Также напомним, что перед этим зимой в Бериславе оккупанты сбросили взрывчатку с дрона прямо на мотоциклиста, в результате чего мужчина погиб.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.