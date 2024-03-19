Россия атаковала авто гражданских в Херсонской области: есть пострадавшие

Российская армия атаковала авто с гражданскими людьми недалеко от села Осокоровка Нововоронцовской общины Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВ Александра Прокудина в Telegram.
По его данным, россияне сбросили на транспортный взрывной предмет из беспилотника. В результате этого авто получило механические повреждения.
Также были травмированы гражданские, находившиеся внутри машины.
"У 57-летней женщины и 58-летнего мужчины врачи диагностировали контузии и острую реакцию на стресс. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь", - написал Прокудин.
Напомним, после увольнения Силами обороны Украины правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами российских захватчиков. Интервенты атакуют гражданское население по тяжелому вооружению, артиллерии и авиации.
Ранее сообщалось, что в начале марта в Херсонской области попали под вражеский удар полицейские – тогда двое правоохранителей получили ранения.
Также напомним, что перед этим зимой в Бериславе оккупанты сбросили взрывчатку с дрона прямо на мотоциклиста, в результате чего мужчина погиб.
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