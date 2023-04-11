ua ru
Вт, 11 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия атакует Украину управляемыми авиабомбами: Ермак объяснил, что нужно для защиты

Новина українською →
Вторник 11 апреля 2023 18:42
Россия атакует Украину управляемыми авиабомбами: Ермак объяснил, что нужно для защиты Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия в войне против Украины начала использовать управляемые авиабомбы. У наших защитников пока нет достаточного количества средств для уничтожения всех таких целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Управляемые авиабомбы - это очередной инструмент российских террористов, которым они убивают гражданских украинцев", - написал он.

Так, российская авиация использует управляемые авиабомбы на всех участках фронта, обстреливает гражданскую инфраструктуру и убивает людей.

"Нам нужна современная авиация и ПРО, чтобы спасти украинцев и не дать врагу больше возможностей для использования управляемых авиабомб", - добавил руководитель ОП.

Напомним, в Воздушных силах рассказали, почему украинские военные не могут сбивать все управляемые авиабомбы.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что оккупанты могут начать регулярно атаковать Украину управляемыми авиабомбами весом 1500 кг.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПРО Андрей Ермак Война России против Украины
NEWS
Ждать ли новую волну мобилизации в Украине: ответ Резникова
Ждать ли новую волну мобилизации в Украине: ответ Резникова
DAILY
Александр Павлюк: 70 тысяч россиян ворвались из Беларуси в Киевскую область в феврале 2022 года
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Павлюк: 70 тысяч россиян ворвались из Беларуси в Киевскую область в феврале 2022 года