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Россия атакует "Шахедами": взрывы прогремели в шести регионах

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

В ночь на 20 сентября воздушная тревога была объявлена почти по всей территории Украины. Россия массированно атаковала ударными БПЛА, работали силы противовоздушной обороны.

Россия начала свою атаку ударными БПЛА поздно вечером 19 сентября. Постепенно воздушная тревога распространилась почти на всю территорию Украины.

Взрывы слышали в пригороде Днепра, Запорожье, Хмельницкой области и Ивано-Франковске, где, по словам мэра, работали средства ПВО.

Обновлено в 4:59. Звук взрыва слышали в Ровно, сообщили корреспонденты Суспильного.

Обновлено в 05.23. Корреспонденты издания сообщили о взрыве в Хмельницком.

Ранее сообщалось о работе ПВО в Киевской области.

19 сентября Российская Федерация нанесла удар по городу Сумы. Россияне попали пансионат для пожилых людей. Один человек погиб и 13 получили травмы разной степени тяжести. На месте событий развернут штаб ликвидации последствий авиационного удара врага. Пациенты пансионата эвакуированы в специально подготовленные для них места, где созданы все необходимые условия. Людям оказывается медицинская и психологическая помощь.

По данным президента Владимира Зеленского, российские оккупанты с начала суток применили для ударов по Украине почти 90 управляемых авиабомб. "Обязательно ответим российской армии на этот террор. Ощутимо ответим", - заявил Зеленский.

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Война России против Украины